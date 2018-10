Gucci geeft resultaten Kering glans

Het Franse luxeconglomeraat Kering doet uitstekende zaken. Vooral bij het merk Gucci lopen de verkopen op rolletjes. Met een omzetgroei van 35 procent was het Italiaanse modemerk een belangrijke aanjager van de totale groei. Verder trokken verkopen in China aan.

De opbrengsten bij Kering kwamen in het derde kwartaal uit op 3,3 miljard euro. Dat is op vergelijkbare basis ruim 27 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Gucci was de voorbije maanden goed voor krap 2,1 miljard euro aan opbrengsten. Kenners wijzen er al langer op dat Kering het Italiaanse modelabel als het ware opnieuw uitgevonden heeft. Door het gebruik van jonge, hippe ontwerpers is Gucci erg populair bij jongeren onder de 35 jaar.

Verder stegen de verkopen bij Yves Saint Laurent met dik 16 procent tot 447 miljoen euro. Het merk Bottega Veneta presteerde duidelijk minder met een omzetdaling van circa 8 procent tot 259 miljoen euro. Om het tij te keren heeft Kering bij dit merk inmiddels een nieuwe ontwerper aangesteld.