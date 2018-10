‘Vertraging megadeal Siemens in Saudi-Arabië’

De beslissing van Siemens-chef Joe Kaeser om deze week niet naar Saudi-Arabië af te reizen, betekent naar verluidt dat een op handen zijnde miljardendeal vertraging oploopt. Volgens persbureau Bloomberg kan een contract voor een energiecentrale ter waarde van zo’n 20 miljard dollar nu niet worden getekend.

Waarschijnlijk kan het project nog wel doorgaan. Maar dan pas op een later tijdstip, verklaarden ingewijden aan Bloomberg. Kaeser is verre van de enige topman die weigert om de Future Investment Initiative in Saudi-Arabië bij te wonen. De ene na de andere prominente genodigde liet eerder al weten de investeringsbijeenkomst te laten schieten in de nasleep van de verdwijning van de kritische Saudische journalist Jamal Khashoggi.

Maar er zijn ook bedrijfsbonzen die wel naar Riyad gaan. Zo verklaarde topman Patrick Pouyanne van oliegigant Total meer te zien in dialoog. Ook de baas van de Russische staatsbank VTB is naar Saudi-Arabië afgereisd.