Yahoo wil claim datalek afkopen

Yahoo wil Amerikaanse en Israëlische gebruikers die een claim indienden vanwege een groot datalek een paar jaar geleden afkopen. Het techbedrijf dat inmiddels actief is onder de naam Oath Inc na de overname door Verizon, is bereid 50 miljoen dollar over te maken. Een rechter moet zich nog wel over de beslissing buigen. Een overeenkomst zou 200 miljoen mensen aangaan.

Door het lek bij Yahoo, kregen cybercriminelen in 2013 vermoedelijk gegevens uit een miljard accounts in handen. Ze bemachtigden onder meer namen, wachtwoorden en telefoonnummers van Yahoo-gebruikers. De kraak leidde uiteindelijk tot het vertrek in van topvrouw Marissa Mayer. Ook zorgde de kwestie voor een korting van circa 350 miljoen dollar op de uiteindelijke aanschafprijs door Verizon.

Yahoo zou verder nog twee jaar lang willen toezien op de cyberveiligheid van getroffen gebruikers. Ook zou Yahoo bereid zijn om tot 25 miljoen dollar juridische kosten en 2,5 miljoen dollar aan verdere vergoedingen te betalen.