Arcadis onderuit op Beursplein 5

Het aandeel Arcadis was woensdag de gebeten hond op Beursplein 5. Het advies- en ingenieursbureau stond diep in het rood, na de presentatie van een handelsbericht over het derde kwartaal. De Europese graadmeters speelden winsten kwijt in de laatste handelsuren en eindigden opnieuw in het rood. Beleggers verwerkten wederom een grote stroom aan bedrijfsresultaten.

De AEX-index op het Damrak eindigde 0,6 procent in de min op 507,80 punten. De MidKap, met daarin Arcadis, daalde 1,5 procent tot 706,19 punten. Frankfurt en Parijs daalden tot 0,7 procent. Londen steeg 0,1 procent.

Arcadis kelderde bijna 18 procent bij de middelgrote fondsen. De onderneming maakte onder meer bekend miljoenen af te moeten schrijven op zijn bezittingen in Braziliƫ, die het wil verkopen. Ook stelde Arcadis zijn verwachtingen bij.

Aan het cijferfront openden verder KPN en Heineken de boeken. Eerstgenoemde was koploper in de AEX met een plus van 2,4 procent. De omzetdaling bij het telecombedrijf is in het derde kwartaal nog niet tot stilstand gekomen. Bij de consumententak daalde het aantal mobiele klanten echter minder dan verwacht.

Heineken daalde 0,6 procent. De brouwer verkocht in de warme zomermaanden meer bier en handhaafde zijn verwachtingen. Rivaal Carlsberg schroefde de winstprognose juist op. Het concern won 0,2 procent in Kopenhagen.

Staalmaker ArcelorMittal duikelde overigens 5,8 procent en stond daarmee onderaan in de AEX. Persbureau Bloomberg meldde dat de schuldeisers van het Indiase Essar Steel een miljardenbod door Arcelor wel zien zitten.

Elders in Europa stal luxeconglomeraat Kering de show, met een plus van 4,8 procent in Parijs na sterke kwartaalresultaten. Beleggers waren niet tevreden over de resultaten van chipmaker STMicroelectronics en stuurden het aandeel 10 procent lager. Concurrent AMS zette de daling voort met een min van ruim 12 procent. Dinsdag verloor AMS al 26 procent. Deutsche Bank zag de kwartaalwinst verder fors dalen en verloor 4,8 procent in Frankfurt.

De euro was 1,1392 dollar waard, tegen 1,1479 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 67,09 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,5 procent in prijs, naar 76,83 dollar per vat.