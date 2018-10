Google plus

Google plus

De Amerikaanse staat New York klaagt ExxonMobil aan. Volgens openbaar aanklager Barbara Underwood heeft het Amerikaanse olie- en gasconcern zijn beleggers verkeerd voorgelicht over het risico dat klimaatverandering vormt voor de onderneming.

article

1246183

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse staat New York klaagt ExxonMobil aan. Volgens openbaar aanklager Barbara Underwood heeft het Amerikaanse olie- en gasconcern zijn beleggers verkeerd voorgelicht over het risico dat klimaatverandering vormt voor de onderneming.

https://nieuws.nl/economie/20181024/exxon-aangeklaagd-om-misleiding-beleggers/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/10/24215338/exxon-aangeklaagd-om-misleiding-beleggers.jpg

Zakelijk