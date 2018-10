Onverwachte kwartaalwinst voor Tesla

De Amerikaanse producent van elektrische auto’s Tesla heeft in het derde kwartaal onverwacht zwarte cijfers geschreven. Dat gebeurde in een periode waarin topman Elon Musk zwaar onder druk stond door verschillende schandalen.

Tesla zette een winst in de boeken van 312 miljoen dollar. Dat kwam onder meer door de groeiende leveringen van de Model 3, waarvan de productie na veel problemen eindelijk op stoom lijkt. Een jaar geleden stond er nog een verlies van bijna 620 miljoen dollar in de boeken. Tesla realiseerde een omzet van 6,8 miljard dollar. Het aandeel Tesla ging in de Amerikaanse nabeurshandel fors omhoog. De financiƫle markten hadden geen rekening gehouden met het positieve resultaat.

Musk was in mei echter al vol vertrouwen. Toen gaf hij al aan dat Tesla in het derde en ook in het vierde kwartaal winstgevend zou zijn. Daarom zag hij de noodzaak niet om extra geld bij financiers op te halen om de destijds moeizame financiƫle situatie bij de onderneming op te lossen.

Het was het eerste kwartaalbericht van Tesla sinds topman Elon Musk een boete kreeg van de Amerikaanse beurstoezichthouder over tweets waarin hij aangaf het bedrijf van de beurs te willen halen. Dat gebeurde echter niet. Hij mag voor een periode van drie jaar daarom geen voorzitter meer zijn. Wie hem in die positie opvolgt, is nog niet bekend.