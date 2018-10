Topman én 1600 man weg bij Handelsbanken

Handelsbanken neemt de komende vier jaar geleidelijk afscheid van 1600 medewerkers. Dat maakte de Zweedse bank woensdag bekend bij de publicatie van teleurstellende resultaten. Topman Anders Bouvin kondigde bovendien aan volgend jaar zelf ook op te stappen.

Handelsbanken, dat ook in Nederland actief is, zag zijn medewerkersbestand vorig jaar groeien naar ruim 12.500. Bouvin hield er de onder banken ongebruikelijke strategie op na om sterk in te zetten op fysieke bankfilialen. De meeste andere grote banken hebben de afgelopen tijd juist het mes gezet in het aantal contactpunten voor klanten, en verschoven steeds meer dienstverlening naar online.

De ontslagen moeten de resultaten van Handelsbanken opkrikken. In de eerste negen maanden van het jaar kwam de nettowinst uit op bijna 7,9 miljard Zweedse kroon, omgerekend zo’n 760 miljoen euro. Dat is minder dan waar de meest pessimistische analist vooraf op had gerekend.

In Nederland werden het afgelopen jaar twee nieuwe filialen geopend. Handelsbanken heeft hier nu 29 vestigingen. De winst steeg in Nederland met 22 procent. Het concern wil in enkele markten, waaronder Nederland, juist groeien.