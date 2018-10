VS staat oliewinning op Noordpool toe

De Amerikaanse regering heeft het bedrijf Hilcorp Energy toestemming gegeven om olie te winnen in het Noordpoolgebied. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse federale overheid daar een vaste oliewinningsinstallatie laat bouwen. Alaska stond eerder al wel olieboren toe in het deel van de zee waar deze staat zeggenschap over heeft.

Hilcorp wil een kunstmatig eiland aanleggen in de Beaufortzee ten noorden van Alaska. Daarvandaan kan het dan boren naar olie. De toestemming bevat wel enkele restricties en is afhankelijk van het verkrijgen van enkele andere vergunningen. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Ryan Zinke past de toestemming binnen het ,,verantwoordelijk ontwikkelen van natuurlijke bronnen”.

Milieubeschermers zijn bang dat onder meer walvissen door de bouw van het eiland schade ondervinden. Ook vrezen ze dat het fragiele ecosysteem in het poolgebied door olielekken bedreigd wordt.