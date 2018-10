Aziatische beurzen diep in het rood

De beurzen in Azië stonden donderdag diep in het rood. Toenemende beleggerszorgen, zoals over handelsspanningen die wereldwijde economische groei afremmen en angst dat de winsten van bedrijven aan hun piek zitten, zette het beurssentiment zwaar onder druk.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio stond omstreeks 06.15 uur (Nederlandse tijd) 3,2 procent lager op 21.377,54 punten. De Kospi in Seoul speelde 2 procent kwijt en de All Ordinaries in Sydney verloor 2,3 procent. In Hongkong stond de Hang Seng 1,8 procent lager. Eerder gingen de beurskoersen in New York en Europa al flink omlaag.