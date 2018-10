Besi zakt op lager Damrak

De Amsterdamse beurs ging donderdag licht omlaag. Ook de meeste andere Europese beurzen deden een stapje terug na de verkoopgolf in Azië en op Wall Street. Beleggers verwerkten opnieuw een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten en keken uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) later op de dag. Op het Damrak zakte chipbedrijf Besi na tegenvallende vooruitzichten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de min op 506,79 punten. De MidKap zakte 1,2 procent tot 697,73 punten. Londen en Frankfurt verloren tot 0,6 procent. De beurzen in Parijs en Milaan klommen tot 0,4 procent.

BE Semiconductor Industries (Besi) zakte 4 procent bij de middelgrote bedrijven. De toeleverancier aan de chipsector zag zijn kwartaalomzet met ruim een kwart dalen. Ook de winst kreeg een knauw. Voor het vierde kwartaal wordt een verdere omzetdaling voorzien.

In de AEX daalde Galapagos 1,8 procent na een handelsupdate. Het biotechnologieconcern liet daarin weten het onderzoek naar taaislijmziekte over te dragen aan farmaceut AbbVie. RELX verloor 0,6 procent. De informatieleverancier handhaafde de prognose voor dit jaar.

Bij de kleinere bedrijven dikte Pharming 8,8 procent aan. Het biotechnologiebedrijf schreef in de eerste negen maanden van het jaar zwarte cijfers, na een verlies een jaar eerder.

AB InBev verloor 9 procent in Brussel. De biergigant halveert het dividend om zijn schulden af te bouwen. De Britse reclamereus WPP kelderde 15 procent in Londen na een verlaging van de winstverwachting. Het was het grootste koersverlies sinds 1999. De Zwitserse bank UBS won in Zürich 1,4 procent na publicatie van de resultaten. In Parijs werden de resultaten van automaker PSA Peugeot Citroën (plus 3,3 procent) goed ontvangen. Concurrent Daimler, die ook met cijfers kwam, steeg 0,7 procent in Frankfurt.

De euro was 1,1401 dollar waard, tegen 1,1392 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 66,39 dollar. Een vat Brentolie werd 0,6 procent goedkoper en kostte 75,72 dollar.