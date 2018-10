Chipbedrijf Besi overtuigt beleggers

Chipbedrijf Besi eindigde donderdag als een grote winnaar op de beurs in Amsterdam. Kwartaalcijfers van de onderneming werden na enige aarzeling toch goed ontvangen. De Europese beurshandel stond sowieso erg in teken van bedrijfsresultaten. Ook verwerkte de markt een nieuw rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB).

De AEX-index aan het Damrak sloot 1,1 procent in de plus op 513,16 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 710,59 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,6 procent.

Besi kreeg er bij de middelgrote fondsen 8,3 procent aan beurswaarde bij. Beleggers waren niet meteen overtuigd, want het chipbedrijf heeft duidelijk last van een zwakkere vraag in de markt voor bijvoorbeeld smartphones. Eerder op de dag was het aandeel daarom nog een stevige daler met een min van zo’n 8 procent. Maar volgens analisten van NIBC presteerde de toeleverancier aan de chipsector afgelopen kwartaal toch sterker dan verwacht.

In de AEX ging Galapagos 4,4 procent onderuit na een handelsupdate. Het biotechnologieconcern draagt het onderzoek naar taaislijmziekte over aan farmaceut AbbVie. Branchegenoot Pharming, dat in de eerste negen maanden zwarte cijfers wist te schrijven, dikte 8,5 procent aan bij de kleinere bedrijven. Beursintermediair Flow Traders en ingenieursbureau Arcadis waren verder nog stevige verliezers in Amsterdam, met minnen van elk meer dan 5 procent.

In Brussel leverde AB InBev ruim een tiende van zijn beurswaarde in. De biergigant halveert het dividend om zijn schulden af te bouwen. De Britse reclamereus WPP kelderde bijna 14 procent in Londen na een verlaging van de winstverwachting.

In Parijs werden de resultaten van automaker PSA Peugeot Citro├źn (plus 6,7 procent) juist goed ontvangen. Daarnaast werd het cijferbericht van sportkledingverkoper Puma in Frankfurt beloond met een koerswinst van bijna 10 procent.

De ECB herhaalde, zoals verwacht, tot zeker na de zomer van 2019 vast te houden aan de huidige historisch lage rentetarieven. De koers van de euro ging naar 1,1371 dollar, tegen 1,1392 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 67,36 dollar. Een vat Brentolie werd 0,6 procent duurder en kostte 76,66 dollar.