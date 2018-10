‘Hack bij British Airways was omvangrijker’

De recente hack bij de Britse luchtvaartmaatschappij British Airways was veel omvangrijker dan eerder gemeld. Volgens Britse media zegt moederbedrijf IAG nu dat er van nog eens 185.000 klanten creditcardgegevens zijn gestolen. Eerder was sprake van een totaal van 380.000 slachtoffers.

British Airway heeft al gezegd alle schade die klanten ondervinden te zullen vergoeden. Aanvankelijk leek het erop dat de hackers het alleen hadden voorzien op informatie over mensen die eind augustus en begin september boekten via de website of mobiele app. Maar inmiddels is aan het licht gekomen dat er ook boekers uit eerdere maanden bij de hack betrokken waren.

Het luchtvaartconcern heeft overigens ontkend dat het niet genoeg deed om de gegevens te beschermen. Zo waren die gegevens versleuteld en de hackers zouden die versleuteling niet hebben gekraakt. ,,Er zijn andere methodes gebruikt door de criminelen om de gegevens in handen te krijgen, heel geavanceerde methodes”, zo verklaarde het bedrijf.