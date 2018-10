Mercedes-moeder Daimler heeft vertrouwen

Mercedes-moederbedrijf Daimler heeft vertrouwen in de toekomst. Het bedrijf heeft zijn omzet in het derde kwartaal min of meer op peil gehouden. De daling van 1 procent ten opzichte van een jaar eerder was beter dan waarmee analisten rekening hadden gehouden. Zoals eerder al aangegeven door Daimler, liep de winst wel fors terug.

De Duitse autofabrikant behaalde een kwartaalomzet van 40,2 miljard euro, tegenover 40,8 miljard euro een jaar eerder. Marktkenners hadden gemiddeld gerekend op een daling naar 39,2 miljard euro, onder meer door een eerdere waarschuwing van Daimler over tegenvallende verkoop van busjes.

Daimler waarschuwde twee weken geleden ook al voor een fors lagere winst, door extra kosten in verband met de afwikkeling van het dieselschandaal in de autobranche. De nettowinst zakte met 21 procent tot 1,7 miljard euro. Voor het hele jaar houdt het concern vast aan zijn doelstelling van een ,,iets” hogere omzet. Topman Dieter Zetsche zei daarbij ook te rekenen op een herstel in het vierde kwartaal na twee winstwaarschuwingen op rij.