Nieuwe Chinese eigenaar chipbedrijf Nexperia

Het Nederlandse chipbedrijf Nexperia gaat van de ene Chinese eigenaar over naar de andere. De Chinese smartphonefabrikant Wingtech, die onder meer actief is voor Huawei en Xiaomi, betaalt 18,5 miljard yuan (2,3 miljard euro) aan het consortium van Chinese bedrijven dat Nexperia in 2016 overnam van NXP Semiconductors.

De vorige eigenaren, Beijing Jianguang Asset Management en Wise Road Capital, betaalden nog omgerekend 2,4 miljard euro voor Nexperia. De deal is onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouders. Dat kan nog lastig worden omdat volgens Wingtech ook de Amerikaanse toezichthouder CFIUS zich over de deal moet buigen. Die kijkt doorgaans vrij kritisch naar de overname van techbedrijven door Chinezen.

Wingtech is geen bekende naam buiten de techwereld. Het bedrijf maakt uitsluitend apparatuur voor andere merken, maar is naar eigen zeggen een van de grootste smartphonemakers ter wereld. Nexperia levert vooral aan de autosector en de industrie.