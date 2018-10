Puma zet grote stap in derde kwartaal

Puma heeft in het derde kwartaal meer omzet behaald dan de maker van sportartikelen zelf had gedacht. Vooral in de Verenigde Staten en Azië boekte het Duitse bedrijf goede resultaten. Ook groeiden de verkopen van vrijetijdskleding met meer dan een kwart.

De opbrengsten kwamen 11 procent hoger uit op 1,2 miljard euro. De omzet had nog hoger kunnen uitpakken als de wisselkoersen in sommige markten wat meer hadden meegezeten. In met name Turkije en Argentinië kelderde de waarde van de lokale munt, waardoor daar minder geld in het laatje kwam.

De goede prestaties in de VS hangen onder meer samen met de introductie van een nieuwe basketbalschoen, de eerste van het bedrijf in twintig jaar. Verder haalde het bedrijf weer een aantal nieuwe gezichten binnen voor zijn reclamecampagnes, waaronder supermodel Adriana Lima en FC Barcelona-speler Luis Suarez.

De nettowinst steeg van 62,1 miljoen naar 77,5 miljoen euro. Voor het hele jaar verwacht Puma een ,,aanzienlijke” verbetering van het resultaat.