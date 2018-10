Ryanair in België over naar Belgische wet

Ryanair past uiterlijk vanaf eind januari de Belgische arbeidswetgeving toe op zijn personeel bij de zuiderburen. Daarover heeft de Ierse budgetvlieger afspraken gemaakt met Belgische vakbonden.

De bonden spreken van een ,,historisch akkoord”, omdat Ryanair in België nog niet eerder een juridisch sluitend document had ondertekend. ,,Nu kunnen we beginnen aan de onderhandelingen over de werkomstandigheden van het personeel.”

Ryanair maakt recent al vergelijkbare afspraken in Spanje, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. Ook in die landen wil de luchtvaartmaatschappij snel over een cao praten. Het personeel van Ryanair voert in diverse landen al maanden acties, waaronder stakingen. Ze willen onder meer een contract volgens lokaal recht, niet zomaar naar een ander land overgeplaatst kunnen worden en een beter salaris.

Het Nederlandse Ryanair-personeel staakte eerder deze week nog. De actie was gericht tegen de sluiting van de basis in Eindhoven. De sluiting werd aangekondigd kort na een eerdere staking. Het bedrijf ontkent dat de maatregel een vergeldingsactie is.