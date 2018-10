Winstgevende UBS wijst op impact handelsvete

De Zwitserse bank UBS wees bij de publicatie van zijn derdekwartaalcijfers donderdag op de impact van de aanhoudende handelsspanningen, opborrelend protectionisme en geopolitieke spanningen wereldwijd. Die zullen er in het lopende kwartaal in ieder geval voor zorgen dat klanten van de vermogensbeheerdivisie minder transacties zullen doen, aldus de bank.

Aan de andere kant kan de zakenbank mogelijk profiteren van ,,bescheiden” schommelingen op de financiële markten. UBS sloot het derde kwartaal af met een winst van bijna 1,3 miljard Zwitserse frank, zo’n 1,1 miljard euro. Dat was ruim een kwart meer dan waar kenners in doorsnee van uitgingen. Onder meer de zakenbank van UBS presteerde sterk. Daarnaast deden de Zwitsers goede zaken in Noord- en Zuid-Amerika.

UBS meldde verder dat zij voorloopt op het schema met haar aandeleninkoopprogramma. Dit jaar is vooralsnog voor 650 miljoen frank aan aandelen ingekocht. Vanaf het vierde kwartaal gaat UBS overigens in dollars in plaats van franken rapporteren.