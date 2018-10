Colgate-Palmolive voelt handelsspanningen

Colgate-Palmolive, vooral bekend van de shampoo en tandpasta, heeft het derde kwartaal van het jaar minder winst gemaakt op een lagere omzet. Het bedrijf wijst onder meer naar de wereldwijde handelsspanningen die de koopdrift onder consumenten raakt. Ook wisselkoerseffecten pakten negatief uit voor het Amerikaanse bedrijf.

Volgens topman Ian Cook beleefde het bedrijf een uitdagend kwartaal. De omzetgroei per productcategorie was volgens hem zwak in veel van de markten waar het bedrijf actief is. In het bijzonder werden de mindere prestaties in Braziliƫ uitgelicht. In China spelen voorraadkwesties het bedrijf parten. De totale verkoopvolumes bleven volgens het bedrijf stabiel, geholpen door overnames.

Colgate-Palmolive sloot de meetperiode af met een omzet van 3,8 miljard dollar, tegen ruim 3,9 miljard dollar een jaar eerder. De winst daalde in het derde kwartaal van 607 miljoen dollar vorig jaar naar 562 miljoen dollar.