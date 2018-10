EasyToys sprint concurrenten voorbij met FD Gazellen 2018 Awards

Op 15 november neemt directeur Eric Idema van erotiekshop EasyToys, onderdeel van EDC Retail B.V., de ondernemersprijs van het Financieel Dagblad in ontvangst. Het bedrijf is één van de snelst groeiende bedrijven van Nederland.

Jaarlijks reikt Het Financiële Dagblad, onderdeel van FD mediagroep, de FD Gazellen Award uit. Aan de hand van drie indicatoren worden de genomineerde bedrijven beoordeeld. De webshop werd dit jaar voor de derde keer genomineerd en is het enige genomineerde bedrijf in de erotische sector. Onlangs werd de webshop ook genomineerd voor Deloitte Technology Fast 50, een ranking van de 50 snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland, met een groeipercentage van maar liefst 295 procent.

De FD Gazellen Awards

Om in aanmerking te komen voor de ondernemersprijs moet een bedrijf een minimale omzet van 20 procent over een periode van drie jaar hebben én het jaar winstgevend afsluiten. Daarnaast moet de omzet in het eerste jaar minimaal 250.000 euro bedragen en moet er sprake zijn van een onafgebroken omzetgroei van de laatste drie jaar. In deze vijftiende editie is de rangschikking van de FD Gazellen-lijst veranderd. Naast de genoemde criteria van voorgaande jaren, wordt sinds 2018 ook de groei van werknemers (in fte’s gemeten) en winstgevendheid meegewogen.

Hard werken loont

Voor Eric Idema is de award een bevestiging dat het bedrijf op de goede weg zit. ‘Om in een korte tijd zo te groeien en te blijven groeien is er een gemotiveerd hardwerkend team nodig om dat mogelijk te maken. Ik ben enorm trots op het gehele team en deze prijs is een mooie beloning voor ons allemaal’ aldus Eric. In elf jaar tijd is EasyToys van een magazijn op zolder gegroeid tot het huidige warehouse van ruim 7000 vierkante meter. Met een eigen productfaciliteit in Azië, een online magazine vol content over seks, relaties en lichaam en een eigen seksuoloog in dienst is de webshop een koploper in de erotische branche.

Over EasyToys

De webshop is de grootste webshop in Nederland en België met 14.000 verschillende artikelen. Elke dag worden de webshop door meer dan 100.000 consumenten bezocht. De webshop is in Veendam gevestigd in een warehouse van ruim 7000 vierkante meter. Hier werkt een logistiek team dag en nacht om alle pakketten te verwerken en wereldwijd te verzenden. Naast de webshop beheert EasyToys ook een online magazine met informatieve content over seks, relaties en lichaam en heeft het bedrijf een seksuoloog in dienst.