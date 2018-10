Electrolux heeft last van importtarieven

Witgoedfabrikant Electrolux heeft in het derde kwartaal zijn winst zien dalen. De Zweden verkochten minder huishoudelijke apparaten, onder meer door importtarieven in de Verenigde Staten en een valutacrisis in Argentinië. Het bedrijf slaagde er niet in die klappen op te vangen met hogere prijzen voor zijn producten.

Over de drie maanden tot en met september zette Electrolux een operationeel resultaat in de boeken van 1,75 miljard Zweedse kroon, bijna 169 miljoen euro. Dat is 11 procent minder ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst viel bijna een vijfde lager uit, op iets minder dan 1,2 miljard kroon. Behalve aan importtarieven van de VS en de Argentijnse crisis, was Electrolux ook meer geld kwijt aan de grondstoffen voor zijn producten.

Electrolux boekte wel een hogere omzet. Het bedrijf wist zijn opbrengsten 0,7 procent op te voeren tot 30,4 miljard kroon, wat vrijwel geheel te danken is aan hogere prijzen. Omdat het concern verwacht dat de negatieve effecten van de handelsspanningen, grondstofprijzen en ongunstige wisselkoersen nog zeker tot volgend jaar aanhouden, liggen er meer prijsverhogingen in het verschiet.