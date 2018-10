‘Ontwikkelaar game Fortnite 15 miljard waard’

De Amerikaanse Game-ontwikkelaar Epic Games is bij een recente investeringsronde gewaardeerd op 15 miljard dollar. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van betrokkenen.

Epic heeft een megahit met het schietspel Fortnite. In de bekendste editie van dat spel, dat op verschillende platforms en ook op smartphones kan worden gespeeld, draait het om als laatste overleven in een onlinewereld met veel andere spelers. Het spel wordt wereldwijd door tientallen miljoenen mensen gespeeld en levert maandelijks honderden miljoenen dollars op.

Het bedrijf maakte vrijdag bekend een nieuwe investering van 1,25 miljard dollar te hebben ontvangen. Het was onduidelijk om wat voor soort investeringsronde het ging en of er nieuwe aandelen zijn uitgegeven. Door de omvang van het belang en de prijs kan worden afgeleid wat het bedrijf als geheel waard is.