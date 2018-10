Rode beursdag in Europa

De Europese aandelenbeurzen stonden vrijdag flink in het rood. Beleggers maakten zich zorgen over de impact van het handelsconflict op de bedrijfsresultaten. Tegenvallende kwartaalberichten van de Amerikaanse webwinkel Amazon en Google-moeder Alphabet drukten daarbij op het sentiment.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,8 procent in de min op 504,12 punten. De MidKap zakte ook 1,8 procent, tot 697,78 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 2,4 procent in.

ArcelorMittal sloot de rij bij de hoofdfondsen met een min van 4,5 procent. De staalgigant heeft de overnamestrijd rond zijn bankroete Indiase branchegenoot Essar Steel gewonnen. Verlichtingsbedrijf Signify, dat de kwartaalwinst minder hard zag dalen dan gevreesd, gaf een eerdere koerswinst uit handen en verloor 0,8 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield, dat ook met cijfers kwam, daalde 2,1 procent.

In de MidKap ging Fugro aan kop met een plus van 1,7 procent. De bodemonderzoeker wist de kwartaalomzet flink op te voeren. Betalingsbedrijf Adyen stond onderaan met een min van 6,1 procent. Vastgoedfonds WDP daalde 1,6 procent na een handelsupdate.

In Parijs kelderde auto-onderdelenmaker Valeo ruim 20 procent na de tweede winstwaarschuwing in drie maanden. Het Franse olieconcern Total, dat ook met cijfers kwam, zakte 3,5 procent.

In Stockholm raakte Electrolux 7,4 procent kwijt. De grootste fabrikant van huishoudelijke apparatuur ter wereld verlaagde zijn verwachtingen vanwege de hogere importtarieven. De Zweedse autofabrikant Volvo boekte ook minder winst door de importheffingen en zakte 2,4 procent.

Chemieconcern BASF, dat de kwartaalwinst zag dalen, verloor 2,4 procent in Frankfurt. In Londen daalde Royal Bank of Scotland (RBS) 4,5 procent na teleurstellende resultaten. Het kwartaalbericht van het Brits-Spaanse luchtvaartconcern IAG werd beloond met een koerswinst van 2,9 procent.

De euro noteerde op 1,1367 dollar, tegen 1,1371 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent minder op 66,23 dollar. De prijs van Brentolie zakte 1,4 procent tot 75,83 dollar per vat.