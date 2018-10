Shoppen bij buitenlandse webshop in de lift

Nederlanders shoppen steeds meer bij webwinkels uit het buitenland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat er door dit soort onlinekoopjes in toenemende mate geld de grens over.

Nederlandse consumenten kochten in het tweede kwartaal voor ongeveer 455 miljoen euro (exclusief btw) bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie. Dat is 18 procent meer dan een jaar eerder. In vier jaar zijn de verkopen van Europese webwinkels aan Nederlandse consumenten meer dan verdubbeld.

Bron voor dit onderzoek zijn btw-aangiften van buitenlandse webwinkels. Bedrijven die vanuit andere landen jaarlijks voor meer dan 100.000 euro aan producten aan Nederlandse consumenten verkopen zijn verplicht om in Nederland een btw-aangifte in te dienen.

Overigens groeiden de verkopen van Nederlandse webwinkels zelf in het tweede kwartaal nog ietsje harder. Hier gingen de verkopen met bijna 19 procent vooruit. De totale omzet van de Nederlandse detailhandel zat in die periode ruim 4 procent in de lift.