S&P verlaagt alleen outlook Italië

Kredietbeoordelaar S&P (Standard & Poor’s) heeft zijn vooruitzichten voor de kredietwaardigheid van Italië naar beneden bijgesteld. Volgens S&P zijn de economische en fiscale plannen van de nieuwe Italiaanse regering slecht voor de economische groei van het land.

De negatieve ‘outlook’ is een voorbode op een mogelijke afwaardering van de zogenoemde rating voor het land. Die kredietbeoordeling geeft aan hoe groot het risico is dat een land of financiële instelling niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Als het risico groot is dan wordt het lastiger en vooral duurder om geld te lenen.

Vooralsnog houdt Italië de rating BBB/A-2. Eerder deze week verlaagde Moody’s, een andere kredietbeoordelaar, zijn rating voor Italië nog vanwege zorgen over het oplopende begrotingstekort in het land.

Ter vergelijking, de Nederlandse rating werd vrijdag gehandhaafd op AAA door weer een andere kredietbeoordelaar, Fitch. Het vooruitzicht voor Nederland is bovendien stabiel. Ook aan de beoordeling van het Verenigd Koninkrijk werd door Fitch niet getornd.