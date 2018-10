FNV stelt nieuwe eis aan pensioenakkoord

Vakbond FNV heeft een nieuwe eis bij de onderhandelingen over het pensioenakkoord. De bond wil dat een hogere rekenrente wordt gehanteerd. In een interview met NRC zegt vicevoorzitter Tuur Elzinga dat hij zo wil voorkomen dat er tussen generaties verschillen ontstaan in het pensioen. Volgens hem gaat ,,dit pensioen helemaal niet werken zonder een andere rekenrente”.

De rekenrente wordt gebruikt om te berekenen of fondsen ook in de toekomst genoeg geld in de pot hebben. Omdat de rente nu laag is, moeten fondsen zich kunstmatig arm rekenen. Dat kan ertoe leiden dat zij uitkeringen moeten verlagen. FNV wil de regels versoepelen.

De vakbond legt daarmee een nieuwe bom onder het pensioenakkoord dat nabij is. De Nederlandsche Bank (DNB) stelt de rekenrente vast. Minister Wouter Koolmees liet de Tweede Kamer onlangs weten, op advies van DNB, niet aan de regels te willen tornen.

Elzinga zegt in NRC dat de rekenrente vooral voor jongeren een probleem is. ,,In het nieuwe stelsel bouwen mensen het grootste deel van hun pensioen op in het eerste deel van hun carrière. Als zij op dat moment, door een lage rekenrente, weinig pensioen opbouwen, komen ze op een achterstand die niet meer in te halen is. Dan gaan er verschillen ontstaan tussen generaties. Tussen jongeren die zijn ingestapt bij een hele hoge of juist lage rente. Dat willen wij niet. We willen pech- en gelukgeneraties voorkomen.”