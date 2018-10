OnePlus onthult nieuw vlaggenschip: 6T

De Chinese smartphonemaker OnePlus heeft maandag zijn nieuwe vlaggenschip onthuld. Het is de OnePlus 6T. Die is met 559 euro duurder dan zijn voorgangers.

Er zijn twee varianten, met 128 en 256 GB opslagruimte, en ze zijn in twee tinten zwart beschikbaar. De nieuwe toestellen zijn vanaf 6 november op de markt.

Het toestel draait op besturingssysteem Android. Het heeft onder meer een ingebouwde vingerafdrukscanner om het toestel te ontgrendelen. Die zit niet op de achterkant, maar onder het display. ,,De sensor kan 300.000 keer ontgrendelen aan. Dat komt neer op tien jaar lang honderd keer per dag je vingerafdruk scannen”, zegt een woordvoerder van OnePlus. De vingerafdruk zelf wordt op het toestel opgeslagen en verlaat het toestel niet, met het oog op privacy, benadrukt het bedrijf.

Het toestel heeft een camera aan de voorkant en twee camera’s aan de achterkant. Voor de Instagram-generatie heeft OnePlus zich met de fotosoftware gericht op vier onderwerpen die gebruikers het meest zullen fotograferen: portretten (waaronder selfies), voedsel, teksten en stadsverlichting ’s nachts.

OnePlus is een van de opkomende Chinese smartphonefabrikanten, net als bijvoorbeeld Oppo en Vivo. Landgenoot Huawei hijgt grootmachten Apple en Samsung al in de nek. OnePlus is eind 2013 opgericht door de Chinees Pete Lau, die eerder vicepresident van Oppo was, en de Chinese Zweed Carl Pei.