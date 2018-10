Coca-Cola profiteert van Europees zomerweer

Coca-Cola heeft zijn winst in het afgelopen kwartaal fors opgevoerd. De frisdrankgigant kreeg onder meer hulp van het mooie weer in Europa. Vooral suikerarme drankjes als Coca-Cola Zero Sugar waren in trek. Ook gingen er fors meer flesjes caloriearme ijsthee en water over de toonbank.

In de drie maanden tot en met september boekte Coca-Cola een nettowinst van bijna 1,9 miljard dollar. Dat is een stijging van 30 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet liep op jaarbasis wel 9 procent terug tot 8,2 miljard dollar. Die daling is onder meer te wijten aan de recente verkoop van bottelactiviteiten. Op eigen kracht, dus zonder invloed van overnames of afstotingen, dikten de opbrengsten met 6 procent aan.

Coca-Cola handhaaft zijn financiƫle verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf rekent erop dat de winst per aandeel aan het einde van dit boekjaar met 8 tot 10 procent is gestegen.