Hogere omzet en winst internethandelaar eBay

De Amerikaanse internethandelaar eBay heeft in de afgelopen periode meer omzet en winst in de boeken gezet. Dat liet eBay dinsdag weten na het sluiten van de beurzen in New York. Het concern profiteerde daarbij van een hoger volume op zijn handelsplatformen.

De omzet ging in het derde kwartaal met 6 procent omhoog tot ruim 2,6 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder en de nettowinst klom met 8 procent tot 554 miljoen dollar. Het handelsvolume groeide met 5 procent tot 22,7 miljard dollar en het aantal actieve kopers steeg met 4 procent tot 177 miljoen wereldwijd.

Voor het vierde kwartaal rekent eBay op een omzet van bijna 2,9 miljard dollar en voor heel 2018 op ruim 10,7 miljard dollar.