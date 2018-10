‘Investeerders azen op pizzaketen Papa John’s’

De Amerikaanse pizzaketen Papa John’s staat in de belangstelling van verschillende investeringsmaatschappijen, waaronder Bain Capital, CVC Capital en KKR. Dat laten ingewijden weten aan persbureau Reuters.

Mogelijk kunnen de investeerders binnen enkele weken bindende biedingen doen. De pizzaketen zou zoeken naar een koper, nadat het bedrijf na een racismeschandaal rond oprichter John Schnatter op de beurs flink in waarde was gedaald. Schnatter kwam in opspraak nadat hij tijdens een interview racistische uitlatingen had gedaan. Hij kwam eerder in de problemen vanwege commentaar op donkere spelers in de American footballcompetitie, die niet wilden knielen tijdens het volkslied uit protest tegen racisme.

Eerder werd nog gemeld dat investeringsfonds Trian Partners een bod zou overwegen op Papa John’s. Op Wall Street vielen de berichten rond het bedrijf in goede aarde, want de koers steeg bijna 9 procent. De marktwaarde van het bedrijf ligt op bijna 1,7 miljard dollar.