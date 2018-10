Licht hoger slot voor beurs Amsterdam

De AEX-index in Amsterdam is dinsdag licht hoger de handel uitgegaan. Elders in Europa gingen de meeste graadmeters omlaag. Beleggers verwerkten de nodige kwartaalrapportages van grote Europese bedrijven als BP, Volkswagen en BNP Paribas. Op het Damrak profiteerde PostNL van een adviesverhoging.

De AEX eindigde 0,3 procent hoger op 510,73 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 719,01 punten. Parijs en Frankfurt zakten tot 0,4 procent, Londen ging 0,1 procent omhoog.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was verlichtingsbedrijf Signify met een winst van 3,4 procent. Staalconcern ArcelorMittal verloor 2,6 procent en sloot de rij. In de MidKap was postbezorger PostNL een winnaar met een plus van 2,5 procent dankzij een adviesverhoging door Berenberg. Maaltijdbestelsite Takeaway en navigatiebedrijf TomTom sloten de rij met minnen tot 3,7 procent.