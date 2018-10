Nieuwe eigenaren voor The Wall Utrecht

Winkelcentrum The Wall Utrecht, gelegen langs de snelweg A2, is verwisseld van eigenaar. De private vastgoedbeleggers en ontwikkelaars Build to Build Real Estate en Urban Interest hebben het gebouw overgenomen van Propertize, de voormalige vastgoedtak van SNS Reaal die in handen is van investeerder Lone Star.

Er werden geen financiƫle details gemeld over de transactie. De Franse bank BNP Paribas bemiddelde bij de deal. The Wall Utrecht, ooit gebouwd als geluidsmuur, heeft 62.000 vierkante meter aan verhuurbare oppervlakte. Het centrum werd in 2009 geopend, maar had mede vanwege de economische crisis te kampen met leegstand.

De nieuwe eigenaren willen The Wall een nieuwe impuls geven en flink investeren. Voor het einde van dit jaar openen de Apple-verkoper AMAC en sportwinkelketen Decathlon een vestiging in het winkelcentrum.