‘Deutsche Bahn bekijkt verkoop Arriva’

Het Duitse spoorconcern Deutsche Bahn bekijkt een verkoop van zijn Britse openbaarvervoerdochter Arriva. Dat meldden ingewijden aan zakenblad WirtschaftsWoche. Mogelijk kan de verkoop 3,5 miljard tot 4 miljard euro opleveren. Arriva is actief in Nederland en andere Europese landen, met vooral spoor- en busvervoer.

Er werken bijna 62.000 mensen bij het bedrijf. Deutsche Bahn kreeg Arriva in 2010 in handen. Zakenbanken zouden momenteel bezig zijn om de interesse te peilen bij potentiƫle kopers. Het is naar verluidt de bedoeling om Arriva in zijn geheel te verkopen.

Topman Richard Lutz van Deutsche Bahn zei eerder deze week dat een beursgang van Arriva opnieuw wordt bekeken. In november 2016 schrapte het concern nog een plan voor een beursgang, vooral met het oog op de brexit.