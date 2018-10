EU-landen stellen eisen slechte leningen vast

De EU-lidstaten zijn het eens geworden over minimumeisen voor banken om risico’s te dekken voor oninbare leningen. De kapitaalmaatregel voor nieuwe leningen moet voorkomen dat de voorraad dubieuze leningen (npl’s) in de EU toeneemt.

Een lening wordt als oninbaar beschouwd als de kredietnemer, een bedrijf of persoon, negentig dagen niet heeft betaald. Vanaf dat moment moet de bank volgens de nieuwe eisen geld opzij gaan zetten in de veronderstelling dat de aflossing nooit zal plaatsvinden.

Voor slechte leningen in vastgoed moeten de banken na drie jaar 25 procent van het verlies hebben gereserveerd, en het totaalbedrag in negen jaar. Voor roerend goed geldt een opbouwperiode van zeven jaar. Leningen waar geen onderpand tegenover staat,moeten in drie jaar volledig zijn gedekt.

De definitieve minimumeisen moeten nog worden onderhandeld met het Europees Parlement.