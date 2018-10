Heijmans voelt druk op woningmarkt

De aanhoudende druk op de woningmarkt blijft voelbaar voor bouwbedrijf Heijmans. Ondanks de stijgende vraag wist het bedrijf de voorbije maanden niet meer woningen te verkopen, zo bleek uit een tussentijds handelsbericht over het derde kwartaal. De toekomst ziet Heijmans evenwel positief in.

Heijmans wees onder meer naar het uitblijven van nieuwe ontwikkellocaties, stijgende kosten en beschikbaarheid van bouwmaterialen. Daardoor blijft het aanbod in de woningmarkt achter bij de vraag. Ook de betaalbaarheid van woningen blijft een vraagstuk waar Heijmans mee kampt. De problemen gelden overigens ook voor andere bouwbedrijven.

Heijmans, dat ook actief is op andere vlakken zoals met infrastructurele projecten, verkocht in de periode tot en met 26 oktober 1631 woningen. Dat zijn er vijf minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Daarvan gingen er dit jaar 922 naar particulieren en 709 naar beleggers. De verhouding vorig jaar was respectievelijk 1061 om 575.

Volgens een woordvoerster van Heijmans valt en staat het verkoopcijfer ook met het moment wanneer de daadwerkelijke klap op een verkoop wordt gegeven. Ze wees onder meer op de groeiende orderportefeuille van de bouwer.