Wall Street opent in het groen

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag in de plus geopend, waarmee werd voortgeborduurd op de forse winsten van een dag eerder. Wall Street ligt daarmee op koers voor een positief slot van de slechte beursmaand oktober. De handel kreeg steun van beter dan verwachte resultaten van onder meer Facebook en General Motors (GM).

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een winst van 0,9 procent op 25.107 punten. De dertig beurszwaargewichten die zijn opgenomen in de Dow raakten afgelopen maand tot en met dinsdag circa 6 procent van hun waarde kwijt. De brede S&P 500 won 1,1 procent tot 2712 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 1,7 procent vooruit tot 7285 punten.

Facebook kwam dinsdag na het sluiten van de beurs met geruststellende cijfers. De omzet klom met een derde in het afgelopen kwartaal en ook het aantal maandelijkse gebruikers steeg met dubbele cijfers. Het aandeel won bijna 6 procent.

GM profiteerde van een hogere verkoop van pick-uptrucks. Die relatief dure wagens waren goed voor de winstgevendheid van de automaker. GM werd 7 procent hoger gezet.

Andere bedrijven die de boeken openden waren bijvoorbeeld cosmeticaproducent Estée Lauder (plus 9 procent), ontbijtgranenfabrikant Kellogg (min 7,2 procent), KFC-moederconcern Yum Brands (plus 1,8 procent), navigatiebedrijf Garmin (plus 0,8 procent), verkoopsite eBay (plus 3 procent) en bierbrouwer Molson Coors (plus 6,8 procent).