Autoverkopen opnieuw lager dan jaar eerder

De Nederlandse autoverkopen zijn in oktober voor de tweede maand op rij gedaald. Volgens cijfers van brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging werden er 17,5 procent minder nieuwe personenwagens op kenteken gezet dan een jaar eerder.

De terugval heeft te maken met de sinds 1 september verplichte nieuwe emissietesten (WLTP), waardoor eerder inschrijvingen naar voren zijn gehaald. In augustus wilden veel Nederlandse dealers en importeurs nog gauw auto’s registreren onder het oude regime. Daardoor lag het maandcijfer toen juist dik 42 procent hoger dan een jaar terug.

Bezien over het hele jaar tot nu toe lopen de autoverkopen ruim 8 procent voor op 2017. In de eerste tien maanden zijn er 389.444 nieuwe auto’s op kenteken gezet, waarvan 30.079 in oktober. BOVAG en RAI Vereniging denken uiteindelijk op zo’n 440.000 nieuwe auto’s uit te komen, ten opzichte van 414.538 stuks in heel vorig jaar.

De best verkochte merken in oktober waren Volkswagen, Peugeot en Opel. De modellen die het meest aan de man werden gebracht waren de KIA Picanto, Ford Fiesta en Volkswagen Golf.