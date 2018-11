‘Chinezen stalen geheimen Amerikaans Micron’

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een aanklacht ingediend tegen twee bedrijven gevestigd in China en Taiwan. Ook hebben de autoriteiten een drietal personen in het vizier. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan het stelen van bedrijfsgeheimen van chipmaker Micron Technology.

De pijlen van Justitie richten zich nu op het in Taiwan gevestigde United Microelectronics en het Chinese staatsbedrijf Fujian Jinhua Integrated Circuit. Het is de vierde keer sinds september dat het departement in de VS in deze kwestie duidelijk van zich laat horen. De aanklacht is onderdeel van een bredere aanpak van vermeende spionage door Chinese bedrijven en personen bij Amerikaanse bedrijven.