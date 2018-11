ING koploper in groene AEX

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met winst aan de nieuwe beursmaand begonnen. De andere Europese beurzen openden in het rood. De handel werd opnieuw gedomineerd door de aanhoudende stroom kwartaalcijfers. Op Beursplein 5 kwamen de AEX-bedrijven ING, ArcelorMittal en Shell met resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,5 procent in de plus op 521,26 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 739,28 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent.

ING ging aan kop bij de hoofdfondsen met een winst van ruim 4 procent. Het financiƫle concern zag de kwartaalwinst flink kelderen door de megaboete die de bank onlangs heeft gekregen voor witwassen. Zonder die flinke last ging het wel beter met het bedrijf. Olie- en gasconcern Shell won 0,8 procent en staalmaker ArcelorMittal zakte 0,8 procent.