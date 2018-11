iPhone-maker Apple tempert verwachtingen

Techreus Apple is donderdag met voorzichtige vooruitzichten gekomen voor het belangrijke komende kwartaal waarin ook de feestdagenperiode valt. Het bedrijf meldde in een handelsupdate dat in de komende maanden mogelijk niet aan de hooggespannen verwachtingen kan worden voldaan.

Apple-baas Tim Cook wijst vooral naar de moeilijke omstandigheden in opkomende markten. Verder zorgen wisselkoerseffecten voor een meer bedrukte stemming, terwijl hij ook zijn zorgen uitsprak over de grote vraag naar iPhones en of Apple wel aan die vraag kan voldoen.

Apple verwacht in zijn belangrijke eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar, dat eindigt in december, tussen de 89 miljard dollar en 93 miljard dollar aan omzet binnen te harken. Kenners rekenden in doorsnee op 93 miljard dollar.

In de voorbije maanden van het gebroken boekjaar wist Apple wel duidelijk aan de verwachtingen te voldoen met een omzet van 62,9 miljard dollar en een winst van 2,91 dollar per aandeel.