Shell voert winstgevendheid op

Olie- en gasconcern Shell heeft in het derde kwartaal fors meer winst behaald dan een jaar eerder. Het Brits-Nederlands bedrijf profiteerde daarbij vooral van de gestegen prijzen van olie en gas.

De winst van Shell kwam uit op 5,6 miljard dollar, op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) en exclusief eenmalige posten. In het derde kwartaal van 2017 was dit 4,1 miljard dollar. De totale kwartaalomzet klom naar meer dan 101 miljard dollar, van bijna 78 miljard dollar een jaar eerder. De totale productie van olie en gas ging op jaarbasis met 2 procent omlaag tot het equivalent van 3,6 miljoen vaten per dag.

Topman Ben van Beurden sprak in een toelichting van een van de sterkste kwartalen ooit voor het bedrijf. Shell kondigde aan een tweede tranche eigen aandelen in te gaan kopen ter waarde van maximaal 2,5 miljard dollar. Vorige maand rondde Shell een aandeleninkoopprogramma van 2 miljard dollar af. Het concern is van plan om tegen het einde van 2020 voor 25 miljard dollar aan eigen stukken in te kopen.

Shell ligt naar eigen zeggen op koers met de strategie. Het desinvesteringsprogramma van Shell ter waarde van 30 miljard dollar, na de aankoop van het Britse gasconcern BG Group enkele jaren geleden, wordt dit jaar afgerond. Verder ging Shell onlangs akkoord met een stevige investering in een groot Canadees project voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Met dat project is 40 miljard Canadese dollar gemoeid.

Als wordt gekeken naar de divisies van Shell werden hogere resultaten geboekt bij de onderdelen Integrated Gas en Upstream. Bij Integrated Gas, waaronder bijvoorbeeld de lng-activiteiten vallen, steeg de winst tot 2,3 miljard dollar, van 1,3 miljard dollar een jaar eerder. Bij de divisie voor exploratie en winning van olie (Upstream) werd een winst in de boeken gezet van bijna 1,9 miljard dollar, tegen 562 miljoen dollar vorig jaar.

Bij de divisie die actief is met raffinage, verkoop van olieproducten en chemie (Downstream) daalde het resultaat door onder meer hogere kosten en negatieve wisselkoerseffecten. De winst bedroeg hier 2 miljard dollar, tegen bijna 2,7 miljard dollar een jaar geleden.