Toyota roept bijna 2 miljoen auto’s terug

De Japanse autoreus Toyota komt op één dag met drie verschillende terugroepacties. Door problemen met airbags moeten er wereldwijd bijna 2 miljoen auto’s terug naar de garage. Het is nog niet duidelijk of hier ook Nederlandse wagens bij zitten.

De meest omvangrijke ingreep heeft betrekking op bijna 1,1 miljoen auto’s. Hier is sprake van een defect in het controlesysteem van de airbag. Daarnaast roept Toyota in Japan zelf nog bijna 300.000 wagens terug omdat de zogeheten inflator van de airbag onder bepaalde omstandigheden kapot kan gaan. Verder is er nog een recall van 600.000 auto’s wegens issues in verband met Takata-airbags.

Door problemen bij airbagleverancier Takata moesten er een paar jaar geleden nog vele miljoenen wagens van verschillende merken terug naar de garage. Defecten aan het airbag-opblaassysteem waarbij onder meer metaaldeeltjes door de auto konden worden gelanceerd, werden toen ook gelinkt aan diverse dodelijke ongelukken.