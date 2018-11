‘Deutsche Bank scoort beter bij stresstest’

Deutsche Bank heeft het in de nieuwe stresstest van de Europese Bankautoriteit (EBA) naar verluidt iets beter gedaan dan vorige keer. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een ingewijde. Er is bij in totaal 48 grote Europese banken gekeken hoe goed ze bestand zijn tegen eventuele financiële schokken.

Kenners zijn vooral geïnteresseerd hoe Italiaanse banken de test hebben doorstaan. Er leven al een tijdje zorgen over de bankensector in dat land. Ook Deutsche Bank staat in de schijnwerpers. Het concern viel eerder dit jaar nog als enige grote bank door de mand bij een Amerikaanse stresstest.

Volgens Bloomberg zakte de kapitaalbuffer van het geplaagde financiële concern dit keer in het slechtste scenario tot 8 procent. Bij de vorige stresstest van de EBA in 2016 was dit nog 7,8 procent. De EBA komt later op de dag met de officiële testresultaten.

Hoewel banken officieel niet kunnen falen, gebruiken toezichthouders de resultaten doorgaans om hogere kapitaaleisen op te leggen aan kredietverstrekkers. Daarnaast ligt het voor de hand dat beleggers vragen stellen over de kapitaalkracht van een bank als de kapitaalratio als zwak wordt ervaren.