Nikkei stevig hoger door hoop in handel

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met een stevige winst geëindigd. De opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die zei een goed gesprek te hebben gehad met zijn Chinese collega Xi Jinping, zorgden voor hoop op een spoedig einde van het handelsconflict tussen beide landen. Ook op de meeste andere beurzen in het Verre Oosten werden flinke winsten geboekt.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio ging 2,6 procent hoger het weekeinde in op 22.243,66 punten. De maker van geautomatiseerde fabrieksmachines Keyence dikte ruim 11 procent aan na een verhoging van het dividend. Autofabrikant Suzuki, die in het afgelopen kwartaal de laagste winst in twee jaar boekte, zakte 2,5 procent. Ook de Japanse toeleveranciers aan de Amerikaanse techgigant Apple stonden onder druk na tegenvallende vooruitzichten van de iPhone-maker.

De Hang Seng-index in Hongkong boekte een tussentijdse winst van 3,6 procent en de beurs in Shanghai kreeg er 2,1 procent bij. Volgens ingewijden wil Trump tijdens de G20-bijeenkomst in Argentinië eind november een handelsdeal tekenen met China. De Kospi in Seoul ging 3,5 procent vooruit en de All Ordinaries in Sydney eindigde met een plusje van 0,1 procent.