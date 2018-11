TomTom blikvanger op groen Damrak

Navigatiedienstverlener TomTom was vrijdag een van de winnaars op de beurs in Amsterdam. De koers veerde op na uitspraken van topman Harold Goddijn. Beleggers waren op de laatste handelsdag van de week over de gehele linie tamelijk optimistisch door de hoop op een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index aan het Damrak sloot 0,2 procent in de plus op 521,80 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 753,10 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt kregen er tot 0,4 procent bij. Londen leverde 0,3 procent in.

TomTom eindigde hoog in de MidKap met een plus van bijna 5 procent. Volgens de bestuursvoorzitter moet de navigatiedienstverlener bij een eventuele verkoop van zijn Telematics-divisie nadenken of het bedrijf alleen door wil of samenwerkingen aan wil gaan. Geruchten over een mogelijke overname van TomTom doen al langer de ronde.