‘VS laten acht landen olie uit Iran gebruiken’

De Verenigde Staten hebben acht landen toestemming gegeven om Iraanse olie te blijven gebruiken, als komende maandag hernieuwde sancties ingaan tegen dat land. Het gaat onder meer om Japan, India en Zuid-Korea, liet een hoge Amerikaanse regeringsfunctionaris aan persbureau Bloomberg weten.

Ook China wordt tot de acht landen gerekend, maar dat land is nog in onderhandeling met de Verenigde Staten over de exacte voorwaarden. China is de belangrijkste importeur van Iraanse olie.

De vrijstellingen gelden slechts tijdelijk en de VS verwachten van de landen dat ze hun import van Iraanse olie blijven verminderen. Bovendien willen de VS dat de landen ook hun import stopzetten van Iraanse goederen die niet onder de handelssancties vallen.