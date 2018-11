‘Marks & Spencer bekeek opsplitsing’

De Britse detailhandelsketen Marks & Spencer heeft gekeken naar een plan voor een opsplitsing van zijn activiteiten op het gebied van kleding en levensmiddelen. Uiteindelijk werd hiervan afgezien omdat dit geen waarde zou creëren voor aandeelhouders. Dat schrijft de krant Sunday Times.

De mogelijke opsplitsing in aparte onderdelen werd overwogen na de promotie van Steve Rowe tot topman in april 2016. Volgens de krant zijn er speculaties dat de onderneming weer nieuw leven inblazen in een opsplitsing aangezien er duidelijke lijnen zijn aangebracht in de kleding- en levensmiddelendivisies sinds de komst van voorzitter Archie Norman in september vorig jaar.

Marks & Spencer wilde niet reageren op het bericht. De winkelketen komt deze week met halfjaarcijfers.