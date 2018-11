Amerikaanse sancties voor Iran van kracht

De Verenigde Staten hebben de sancties voor Iran maandag laten ingaan. De strafmaatregelen zijn bedoeld om de olie-industrie, het bankwezen, de financiële sector, de transportsector en de belangrijke havens te treffen. Door bijvoorbeeld de Iraanse centrale bank af te snijden van het internationale banksysteem, wordt het voor Iran lastiger olie te gelde te maken.

De VS willen Iran dwingen opnieuw te onderhandelen over de nucleaire overeenkomst van 2015. Het doel is niet alleen om strengere voorwaarden op te leggen, maar ook om het Iraanse raketprogramma onder die overeenkomst te laten vallen.

Europa en China willen het verdrag in stand houden. In ruil daarvoor zien zij af van sancties voor Iran. De Amerikanen dreigen ook met maatregelen tegen bedrijven die zaken blijven doen met Iran. De Franse olie- en gasreus Total is al gestopt in Iran.