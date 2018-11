Aziatische beurzen flink omlaag

De beurzen in Azië gingen maandag duidelijk omlaag. Het negatieve sentiment werd onder meer veroorzaakt door sterk afnemende hoop op een relatief snelle oplossing voor de Amerikaans-Chinese handelsoorlog. De verwachting van een snelle deal, mogelijk later in de maand al tijdens de G20-top in Argentinië, werd door de economisch adviseur van het Witte Huis afgezwakt.

Kenners spraken overigens ook van winstnemingen, nadat een flink aantal beurzen in het Verre Oosten een beste week hadden beleefd. De toonaangevende Nikkei-index in Tokio speelde 1,5 procent kwijt tot 21.898,99 punten. Bij de bedrijven speelde Subaru 5 procent kwijt en daalde Fast Retailing, het moederbedrijf van kledingverkoper Uniqlo, 4,8 procent. In Hongkong zakte de Hang Seng 2,3 procent. Daar behoorden internetgigant Tencent (min 4,4 procent) en autobouwer Geely (min 5,1 procent) tot de grotere verliezers. Smartphone-maker AAC speelde 4,5 procent kwijt.

In Australië verloor de All Ordinaries 0,5 procent en in Zuid-Korea speelde de Kospi 1,4 procent kwijt. Vrijdag had laatstgenoemde index nog 3,5 procent gewonnen, de grootste dagwinst in zeven jaar tijd. Zwaargewicht Samsung verloor 1,5 procent.