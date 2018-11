Dalende postvolumes, meer pakketten PostNL

De resultaten van PostNL over het derde kwartaal schetsten een alom bekend beeld. Het postbedrijf kampt met aanhoudend dalende postvolumes, terwijl de pakketbezorging fors blijft stijgen. Dit resulteerde in een hogere omzet dan een jaar eerder. De winst viel lager uit.

PostNL sloot het kwartaal af met 638 miljoen euro aan opbrengsten. Dat was meer dan de 630 miljoen euro een jaar eerder. Het postvolume daalde in de voorbije maanden met bijna 12 procent. Anderzijds werd er een vijfde meer geld verdiend met postpakketten, voornamelijk door de aanhoudende groei van e-commerce.

De winst uit voortgezette activiteiten daalde met 6 miljoen euro tot 19 miljoen euro. PostNL maakte onder meer de nodige kosten voor het stroomlijnen van de pakketbezorging. Zo werden de voorbije maanden meerdere postsorteercentra geopend. Bij de postdivisie schreef PostNL rode cijfers.

PostNL zette een paar maanden geleden de buitenlandse dochters Nexive en Postcon in de etalage. In de eerste helft van volgend jaar verwacht het bedrijf een overeenkomst te tekenen voor de verkoop van de twee bedrijven. Volgens financieel directeur Pim Berendsen zijn er meerdere partijen die interesse hebben getoond, zowel in een combiverkoop als in de overname van één dochter.

PostNL handhaafde zijn verwachtingen voor het hele jaar. Daarbij wordt gerekend op een zogeheten onderliggend cash bedrijfsresultaat van 160 miljoen euro tot 190 miljoen euro. Qua besparingsdoelen hield PostNL vast aan eerdere verwachtingen. In het tweede kwartaal kampte het bedrijf met vertragingen met onder meer de ,,uitrol van de sorteercode” en de ,,combibundel”. Berendsen toonde zich tevreden met de 16 miljoen euro aan besparingen die in het derde kwartaal zijn gerealiseerd.

Volgens PostNL is het van belang voor de toekomst van de postmarkt dat er minder partijen zijn die post bezorgen. Daarvoor heeft het bedrijf als bekend de steun van politiek Den Haag. Volgens PostNL-topvrouw Herna Verhagen is een begin gemaakt met de weg naar consolidatie. Mede door complexe mededingingswetgeving zal er nog wel enige tijd overheen gaan alvorens hier meer duidelijkheid over is.