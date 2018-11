Geldautomaat wordt geel en gaat Geldmaat heten

Geldautomaten krijgen een nieuw uiterlijk en een nieuwe naam. Ze heten voortaan Geldmaat en gaan er allemaal geel uitzien. Dat hebben ABN AMRO, Rabobank en ING afgesproken. Vanaf 1 januari worden de oude apparaten vervangen, eind 2020 moet het project zijn afgerond.

Samen met Geldservice Nederland (GSN), dat de geldautomaten sinds 2011 beheert, willen de banken de automaten ,,evenwichtiger verspreiden over het land”. Om dat te bereiken praten de banken met belangenorganisaties zoals ouderenbonden en ondernemersorganisatie MKB Nederland. In veel gevallen zal de Geldmaat straks te vinden zijn op de plek waar nu al een geldautomaat staat. De huidige bereikbaarheidscriteria blijven gehandhaafd, beloven de banken.

,,Je ziet in een winkelgebied nu soms vijf automaten van de drie verschillende banken vlakbij elkaar staan. Op basis van het aantal transacties en bezoekers in het gebied kunnen bijvoorbeeld twee automaten ook voldoende zijn”, aldus een woordvoerder van GSN. ,,Op veel van dit soort locaties gaan we het netwerk aanpassen. In winkels wordt steeds vaker digitaal betaald. Maar er blijft ook behoefte om contant geld op te nemen of te storten.”

Bij het herindelen van de locaties wordt volgens de banken en GSN gekeken naar het aantal transacties en het aantal bezoekers in een gebied.